Суд по делу Гуцул перенесли в Кишинёве из-за отсутствия переводчика
Суд над главой Гагаузии перенесли из-за отсутствия переводчика на русский язык
Молдавия, 30 апреля, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Суд Буюкан в Кишинёве перенёс первое заседание по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, назначенное на 30 апреля, из-за отсутствия переводчика на русский язык. Об этом она сообщила журналистам.
«Сегодняшнее заседание перенесли на конец мая, потому что мне не предоставили обвинительное заключение на русском языке», — сказала Гуцул.
Она назвала уголовное дело сфабрикованным и политическим. Глава автономии сочла заказчиками дела правящую партию «Действие и солидарность» и президента Молдавии Майю Санду. Все, кто причастен к этому, скоро понесут уголовную ответственность за неправомерные действия, подчеркнула Гуцул.
Перед зданием суда собрались протестующие, которые не согласны с преследованием главы Гагаузии. Гуцул обвинили в причастности к нарушениям при финансировании запрещённой в Молдавии оппозиционной партии «Шор». Она перед началом заседания заявила журналистам, что докажет безосновательность выдвинутых против неё обвинений.
Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело, возбуждённое против Гуцул, направили в кишинёвский суд 23 апреля. Её обвинили во ввозе неучтённых средств в Молдавию для «Шор» до запрета партии в июне 2023 года.
Гуцул за последние два месяца трижды посещала Россию. 21 апреля она участвовала в учредительном съезде предвыборного блока молдавских оппозиционных сил «Победа», проходившем в Москве. Глава Гагаузии заявила в ходе выступления, что не знает, дадут ли молдавские власти вернуться домой участникам съезда.
22 апреля делегатов съезда по прибытии в аэропорт Кишинёва задержали на три часа. На следующий день полиция провела у них обыски.