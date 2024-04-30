Молдавия, 30 апреля, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Суд Буюкан в Кишинёве перенёс первое заседание по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, назначенное на 30 апреля, из-за отсутствия переводчика на русский язык. Об этом она сообщила журналистам.

Кадр из видео Евгения Гуцул

«Сегодняшнее заседание перенесли на конец мая, потому что мне не предоставили обвинительное заключение на русском языке», — сказала Гуцул.

Она назвала уголовное дело сфабрикованным и политическим. Глава автономии сочла заказчиками дела правящую партию «Действие и солидарность» и президента Молдавии Майю Санду. Все, кто причастен к этому, скоро понесут уголовную ответственность за неправомерные действия, подчеркнула Гуцул.

Перед зданием суда собрались протестующие, которые не согласны с преследованием главы Гагаузии. Гуцул обвинили в причастности к нарушениям при финансировании запрещённой в Молдавии оппозиционной партии «Шор». Она перед началом заседания заявила журналистам, что докажет безосновательность выдвинутых против неё обвинений.

Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело, возбуждённое против Гуцул, направили в кишинёвский суд 23 апреля. Её обвинили во ввозе неучтённых средств в Молдавию для «Шор» до запрета партии в июне 2023 года.

Гуцул за последние два месяца трижды посещала Россию. 21 апреля она участвовала в учредительном съезде предвыборного блока молдавских оппозиционных сил «Победа», проходившем в Москве. Глава Гагаузии заявила в ходе выступления, что не знает, дадут ли молдавские власти вернуться домой участникам съезда.

22 апреля делегатов съезда по прибытии в аэропорт Кишинёва задержали на три часа. На следующий день полиция провела у них обыски.