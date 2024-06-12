Минск, 12 июня, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы Белоруссии готовы к применению специального ядерного оружия, это показали совместные с Россией учения с нестратегическими ядерными силами. Об этом 12 июня заявил начальник Генштаба Вооружённых сил республики генерал-майор Павел Муравейко.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

Он отметил, что тренировки и отработка вопросов по применению нестратегического ядерного оружия являются одним из способов повышения готовности и потенциала Вооружённых сил.

«Итоги мы подведём, но уже сейчас могу с уверенностью заявить: подразделения и части Вооружённых сил Белоруссии к применению специального ядерного оружия готовы», — привела его слова пресс-служба белорусского военного ведомства.

Генерал добавил, что все контрольные нормативы, которые нужно было отработать, выполнили чётко и раньше назначенного срока. Он отметил работу расчётов, лётчиков и инженерно-технического состава.

Муравейко подчеркнул, что все организационные и технические моменты отрабатывались во взаимодействии с российскими военными.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня российские Вооружённые силы совместно с ВС Белоруссии начали второй этап нестратегических ядерных учений. В Минобороны 12 июня сообщили, что ракетные войска Ленинградского военного округа отработают получение учебных спецбоеприпасов и скрытное выдвижение в заданный район оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Первый этап учений нестратегических ядерных сил проводили с 21 мая. В ходе него ракетные соединения Южного военного округа получили учебные спецбоеприпасы для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снарядили ими ракеты-носители и скрытно выдвинулись в назначенный позиционный район для подготовки к ракетным пускам.

По словам секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, проведение ядерных учений является адекватным ответом на враждебные действия западных стран, в том числе — на разрешение, которое получили ВСУ, наносить оружием НАТО удары по российской территории.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию об учениях, заявил, что поддержание боеготовности сегодня очень важно на фоне постоянного провоцирования напряжённости со стороны Запада.