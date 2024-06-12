Москва, 12 июня, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Подразделения войсковой группировки «Днепр» российской армии в ходе боёв в зоне спецоперации на Украине уничтожили за сутки американские самоходные артиллерийские установки Paladin и две гаубицы М777 украинской армии, заявил 12 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости / Константин Михальчевский

Он сообщил, что российские бойцы нанесли удары по отрядам и технике двух бригад ВСУ возле сёл Каменское, Пятихатки, Степовое в Запорожской области и села Львово в Херсонской области.

«Потери ВСУ составили: до 80 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две 155-мм гаубицы М777 производства США», — уточнил генерал.

Как передавало ИА Регнум, 11 июня Конашенков сообщил, что ВСУ в ходе боёв с группировкой войск «Днепр» потеряли до 105 бойцов. Российские войска также уничтожили восемь автомобилей, гаубицу 2А65 «Мста-Б», две гаубицы Д-20 и произведенное в США артиллерийское орудие М119.

11 июня Конашенков заявил об освобождении сёл Артёмовка в ЛНР и Тимковки в Харьковской области. ВСУ на этих направлениях за сутки потеряли 560 военных, пять автомобилей, польскую САУ Krab, гаубицу М777, две Д-20 и две станции РЭБ.