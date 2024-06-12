Москва, 12 июня, 2024, 14:19 — ИА Регнум. В России разработали уникальные ядерные технологии, которых нет нигде в мире, отметил глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на церемонии вручения государственных премий за 2023 год.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Мы подарили миру атомную энергетику, термоядерный синтез — токамак, лежащий в его основе, — это русское слово, как и спутник», — отметил учёный.

По его словам, российские специалисты уже сделали первый шаг к созданию новой энергосистемы, способной обеспечить технологическую безопасность страны на годы вперёд.

В России фактически заложили принципиальные основы зелёной атомной энергетики замкнутого цикла, добавил учёный.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении Ковальчуку государственной премии в области науки и технологий. Наравне с главой Курчатовского института премию получили научный руководитель Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники им. Н. А. Доллежаля Евгений Адамов и советник гендиректора госкорпорации «Росатом» Владимир Асмолов.

Науку глава государства назвал базой для решения многих масштабных задач, которые сегодня стоят перед страной. Он отметил, что решать масштабные стоящие перед Россией задачи можно только сообща. Российский лидер подчеркнул, что огромную роль в решении задач играет личный пример талантливых и успешных людей, готовых сделать всё, что в их силах, ради общего блага.