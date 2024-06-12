Москва, 12 июня, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в области науки и искусства в Кремле заявил, что решать масштабные стоящие перед страной задачи можно только вместе и сообща.

Валерий Шарифулин/РИА Новости

«Решить масштабные задачи, которые стоят перед нашей страной, можно только вместе, только сообща», — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что огромную роль в решении задач играет личный пример талантливых и успешных людей, готовых сделать всё, что в их силах, ради общего блага.

На церемонии Путин обратился к Героям Труда и лауреатам государственных премий, отметив, что сопричастность судьбе Родины и преданность своему призванию характерна для каждого из присутствующих лауреатов.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин подписал указы о присуждении госпремий деятелям науки и культуры. Награды присвоили в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год.

На церемонии вручения госнаград 12 июня Путин назвал науку базой для решения масштабных задач, которые сегодня стоят перед страной.