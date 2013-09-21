Москва, 12 июня, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указы о присуждении государственных премий деятелям науки и культуры, сообщил Кремль.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Награды присвоили в трёх номинациях: в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год. Вручение госпремий пройдёт в День России — 12 июня.

Так, государственные премии в области литературы и искусства присудили заслуженному артисту, мастеру русской и итальянской оперы, художественному руководителю Международной академии музыки Елены Образцовой Ильдару Абдразакову, скульптору Андрею Коробцову, архитектору Константину Фомину, директору Государственного музея-заповедника «Царское Село» Ольге Таратыновой и директору Царскосельской янтарной мастерской Борису Игдалову.

Государственные премии в области науки и технологий Путин присудил президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку, научному руководителю Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники им. Н. А. Доллежаля Евгению Адамову, советнику гендиректора госкорпорации «Росатом» Владимиру Асмолову.

Кроме того, за разработки в области трансплантологии жизненно важных органов награды присудили директору Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова Сергею Готье, президенту НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Могели Хубутии и заведующей Московским городским координационным центром органного донорства Марине Мининой.

За цикл работ по изучению функций гена опухолевого супрессора госнаграду присудили руководителю лаборатории пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН Петру Чумакову.

За выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности Путин присвоил почётное звание лауреата Государственной премии руководителю организации «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО) Юлии Белеховой.

Государственную премию за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности глава государства присудил исполнительному директору Российского комитета «Детские деревни — SOS» Николаю Слабжанину.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Путин поручил проработать учреждение государственной награды для представителей заслуженных профессиональных династий.

В феврале президент учредил орден «За доблестный труд». Награду получат граждане страны за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала государства.