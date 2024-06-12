Таллин, 12 июня, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Союзникам Украины необходимо направить замороженные активы России на оказание помощи Киеву. С таким призывом 12 июня выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в соцсети Х.

dpa/picture-alliance/ТАСС Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

По её мнению, российской стороне в конце концов якобы «придётся заплатить» Киеву за причинённый в ходе конфликта ущерб.

Каллас напомнила, что ранее эстонский парламент принял закон, позволяющий направить Украине замороженные российские активы.

Премьер Эстонии также отметила, что надеется на то, что эта инициатива Таллина окажется «примером для остальных».

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая президент Эстонии Алар Карис подписал закон, который позволяет использовать замороженные активы России для помощи Киеву. При этом уточнялось, что Украине могут передать только активы тех физических и юридических лиц, содействие или причастность которых к совершению противоправного деяния установлены.

Помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан 5 июня заявил, что Вашингтон может сделать новые заявления по вопросу замороженных активов России после встречи президента США Джо Байдена с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Он также назвал приоритетом для США ясность в этом вопросе.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 11 июня заявил, что страны «Группы семи» на саммите в Италии объявят о новых решениях по использованию замороженных российских активов для Украины. Он не уточнил, какие именно меры планируется принять.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 23 мая заявила, что Евросоюз полностью ощутит ответные меры России в случае передачи Брюсселем её замороженных активов Киеву. Дипломат уточнила, что у Москвы есть «полный арсенал» ответных политических и экономических мер на такой вариант развития событий.