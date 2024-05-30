Таллин, 30 мая, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Президент Эстонии Алар Карис подписал закон об использовании замороженных активов России для поддержки Украины, сообщила 30 мая пресс-служба главы государства.

Сергей Корсун ИА Регнум

В качестве возмещения убытков, говорится в пресс-релизе, Украине может быть передано и использовано имущество только тех, чьё содействие или причастность к совершению противоправного деяния установлены.

В пресс-службе уточнили, что тот факт, что имущество заморожено из-за международных санкций, ещё не является достаточным основанием для отчуждения.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая парламент Эстонии принял закон, позволяющий изымать российские замороженные активы для передачи киевскому режиму. Поводом для этого назвали то, что Россия якобы должна возместить ущерб Украине. Посольство РФ в Таллине подчеркнуло, что любое посягательство на российское имущество будет признано открытым воровством и Москва примет ответные меры.

Более того, эстонский лидер заявил, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине якобы возможны только после остановки «военной машины» РФ. Он также призвал сделать всё возможное, чтобы поставить на колени Россию.

Заместитель главы МИД России Александр Панкин 16 мая заявил, что здравомыслящие политики на Западе рассчитывают для собственных стран риски, которые последуют в ответ на изъятие российских замороженных средств. Он также напомнил, что в Эстонии немного принадлежащих РФ активов, при этом государство стало абсолютно недружественным России.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с ИА Регнум заявил, что Эстония, как и другие страны Прибалтики, не готова прямо воевать против России. Он добавил, что НАТО не будет их защищать в случае конфликта, и это в Европе все понимают. Выпад Кариса, скорее всего, был попыткой прощупать западную общественность, готова ли она к полномасштабной войне с Россией, предположил эксперт.