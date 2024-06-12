Москва, 12 июня, 2024, 07:26 — ИА Регнум. Военные следователи предъявили обвинения в мошенничестве и превышении полномочий второму фигуранту уголовного дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом 12 июня сообщил представитель 235-го гарнизонного военного суда.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

«Ему (Второму фигуранту дела. — Прим. ред.) вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения») и ч. 3 ст. 285 УК РФ («Превышение должностных полномочий»)», — приводят «Известия» слова представителя суда.

Уточняется, что обвиняемый не стал обжаловать свой арест и подавать апелляционную жалобу.

Об аресте второго фигуранта дела на два месяца стало известно 10 июня. В правоохранительных органах отметили, что ему предъявлено такое же обвинение, что и Попову.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая Ивана Попова арестовали на срок до 16 июля в рамках уголовного дела о мошенничестве. Его обвинили в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, приобретённых для создания оборонительной линии в Запорожской области, на общую сумму 130 миллионов рублей. Свою вину бывший командующий 58-й общевойсковой армией отрицает.

7 июня 2-й Западный окружной военный суд рассмотрел обращение об изменении меры пресечения для Попова на домашний арест. Кроме стороны защиты, за это выступило также обвинение, поскольку он дал изобличающие показания на других участников дела о хищении. Тем не менее суд оставил обвиняемого под арестом.