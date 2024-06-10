Москва, 10 июня, 2024, 21:34 — ИА Регнум. Суд в Москве в рамках уголовного дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в хищениях, постановил арестовать нового фигуранта, сообщил 10 июня «Коммерсантъ».

Рамиль Ситдиков /РИА Новости Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов

По данным издания, в правоохранительных органах сообщили об аресте нового фигуранта на два месяца. Его личность не стали раскрывать. Известно, что ему предъявлено такое же обвинение, что и Попову.

Официальных данных об аресте ещё одного фигуранта по делу нет.

Как сообщало ИА Регнум, Попов находится под арестом с 17 мая. Его обвинили в хищении более 1,7 тыс. тонн металлоконструкций, приобретённых для создания линии обороны в Запорожской области. Бывший командующий 58-й общевойсковой армией отрицает свою вину.

7 июня 2-й Западный окружной военный суд рассмотрел обращение об изменении меры пресечения для Попова на домашний арест. Кроме стороны защиты, за это выступило также обвинение, так как он дал изобличающие показания на других участников хищения. Тем не менее суд оставил обвиняемого под арестом.

Отец Попова в беседе с ИА Регнум заявил о невиновности сына. По его мнению, под экс-командующего 58-й армией «копали» недоброжелатели и подставили его.