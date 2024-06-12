Брюссель, 12 июня, 2024, 03:39 — ИА Регнум. Европейский союз предложил ввести санкции против крупнейшей в России судоходной компании «Совкомфлот». Об этом 11 июня сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

«ЕС предлагает ввести санкции против российского нефтяного гиганта «Совкомфлота»… являющимся одной из ключевых компаний в транспортировке российской нефти в условиях западных санкций», — говорится в материале.

Отмечается, что также обсуждается введение санкционных ограничений в отношении 13 судов, которые, по мнению Евросоюза, якобы участвуют в транспортировке товаров и технологий для оборонного сектора экономики.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля министерство финансов США ввело антироссийские санкции в отношении «Совкомфлота», внеся судоходную компания в список SDN, что предполагает замораживание её активов в США и запрет для американских физических и юридических лиц поддерживать с ней экономические отношения. Также рестрикции были введены против 14 нефтяных танкеров, по мнению американского минфина связанных с «Совкомфлотом». В мае агентство Bloomberg сообщило, что американские санкции приостановили работу 40 российских нефтяных танкеров, 21 из которых принадлежит «Совкомфлоту».

С мая страны Европейского союза обсуждают содержание 14-го пакета антироссийских санкций. 27 мая в Брюсселе состоялись обсуждения, по итогам которых глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит инициативу, поскольку она противоречит интересам венгерских властей в области энергетики.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что введённые Западом многочисленные антироссийские санкции принесли обратный результат, экономика страны растёт. По его словам, в 2023 году экономика РФ росла темпами выше среднемировых, а планы противников России не увенчались успехом.