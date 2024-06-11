Вашингтон, 12 июня, 2024, 02:07 — ИА Регнум. Палестинские движение ХАМАС отвергло инициированное президентом Соединённых Штатов Америки Джо Байденом предложение по освобождению заложников. Об этом 11 июня со ссылкой на израильского чиновника сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

«ХАМАС официально отреагировал на предложение США о прекращении огня в секторе Газа… Израиль заявил, что этот ответ был равносилен отказу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что палестинское движение отвергло ряд положений, поскольку они не соответствуют ранее заявленным ХАМАС требованиям. Палестинская сторона настаивает на том, что прекращение огня должно привести к окончательному прекращению боевых действий в секторе Газа и выводу израильских войск.

Ранее портал Axios сообщил, что ХАМАС предоставило Египту и Катару, выступающим посредникам в переговорном процессе, официальный ответ на предложение о возвращении заложников и прекращении огня.

Как передавало ИА Регнум, 31 мая Джо Байден заявил, что в сделке, которую Израиль предложил ХАМАС, прописаны три этапа урегулирования конфликта, предусматривающие продолжительное прекращения огня, полный вывод израильских войск с территории палестинского анклава, обмен заложников на заключённых и восстановление поставок гуманитарной помощи.

10 июня Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) принял разработанный США проект резолюции, предусматривающий постоянное прекращения огня в Газе. В поддержку документа выступили 14 из 15 членов Совбеза, Россия воздержалась от голосования. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у РФ остался ряд вопросов к инициированному американской стороной проекту резолюции. Предложенную инициативу он назвал «котом в мешке».