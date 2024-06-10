Нью-Йорк, США, 11 июня, 2024, 00:54 — ИА Регнум. Ряд пунктов разработанного Соединёнными Штатами Америки проекта резолюции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций о постоянном прекращении огня в секторе Газа вызывает ряд вопросов, заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«У нас есть целый ряд вопросов к американскому проекту резолюции, в котором Совет приветствует некую «сделку», итоговые контуры которой до сих пор никому, возможно за исключением посредников, не известны… Нам, по сути, предлагают «кота в мешке», — указал он в ходе заседания СБ ООН 10 июня.

Предложенный американской стороной проект резолюции не предусматривает в том числе официального согласия со стороны Израиля, преследующего цель полной победы над палестинским движением ХАМАС, отметил Небензя. В связи с этим российская сторона считает нецелесообразным подписываться под договорённостями, параметры которых носят «туманный» характер.

Также Небензя напомнил, что ранее СБ ООН уже принял три резолюции по сектору Газа, положения которых так и не были выполнены.

В то же время дипломат подчеркнул, что Россия с самого начала эскалации палестино-израильского конфликта неизменно выступала за установление постоянного режима прекращения огня, восстановление путей поставок гуманитарной помощи нуждающимся и возвращение заложников.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник Совет Безопасности ООН принял инициированный США проект резолюции, предусматривающий шестинедельное перемирие на время переговоров, продление режима прекращения огня в случае, если переговорный процесс затянется, а также три этапа, направленных на деэскалацию палестино-израильского конфликта и последующее восстановление сектора Газа. В поддержку инициативы выступили 14 из 15 членов Совбеза, Россия от голосования воздержалась. Принятый СБ ООН проект резолюции поприветствовало палестинское движение ХАМАС.