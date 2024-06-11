Газа, Палестина, 11 июня, 2024, 23:24 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС предоставило египетским и катарским посредникам в переговорном процессе свой официальный ответ на совместное США и Израиля предложение о возвращении заложников и прекращении огня в секторе Газа. Об этом со ссылкой на источники 11 июня сообщил портал Axios.

Иван Шилов ИА Регнум

«Каир и Доха получили сегодня ответ движения ХАМАС и других палестинских фракций на предложение по поводу соглашения о прекращения огня и обмене заложников на палестинцев», — приводит Axios текст заявления министерства иностранных дел Египта.

В документе также подчёркивается, что представители Египта и Катара изучат полученный ответ, а также продолжат совместные с Соединёнными Штатами усилия по достижению соглашения между Израилем и ХАМАС.

Как передавало ИА Регнум, 31 мая президент США Джо Байден в ходе речи, посвящённой ситуации на Ближнем Востоке, заявил, что в сделке, которую Израиль предложил ХАМАС, прописаны три этапа урегулирования конфликта, предусматривающие продолжительное прекращения огня, полный вывод израильских войск с территории палестинского анклава, обмен заложников на заключённых и восстановление поставок гуманитарной помощи. Байден отметил, что во время перемирия стороны должны обсудить договорённости, которые помогут прийти к согласию.

10 июня Совет Безопасности Организации Объединённых Наций принял разработанный США проект резолюции, предусматривающий постоянное прекращения огня в Газе. В поддержку документа выступили 14 из 15 членов Совбеза, Россия воздержалась от голосования. Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя в ходе заседания подчеркнул, что у России остался ряд вопросов к предложенному США проекту резолюции. По его словам, предложенная инициатива является «котом в мешке». Кроме того, Небензя напомнил, что ранее СБ ООН уже принял три резолюции по сектору Газа, положения которых так и не были выполнены.