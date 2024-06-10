Нью-Йорк, США, 11 июня, 2024, 00:14 — ИА Регнум. Проект резолюции США, поддерживающий предложение о перемирии между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, принял Совет Безопасности (СБ) ООН. Об этом 10 июня сообщает новостной портал ООН.

Иван Шилов ИА Регнум СБ ООН

За принятие проекта резолюции проголосовали 14 из 15 членов Совбеза, Россия от голосования воздержалась.

Резолюция, разработанная США, состоит из семи пунктов, первый из них призывает ХАМАС принять соглашение, которое «уже принял Израиль», а также все стороны — выполнять положения «целиком, без каких-либо условий и промедления».

Кроме того, в документе указано, что если консультации по перемирию затянутся на срок более чем шесть недель, то режим прекращения огня будет действовать до тех пор, пока ведутся переговоры.

В документе предусмотрены три этапа, призванных прекратить огонь в секторе Газа. Первый из них включает, помимо немедленного и окончательного прекращения огня, освобождение женщин, пожилых людей и раненых жителей Израиля, а также возвращение останков убитых и погибших в плену ХАМАС и обмен палестинскими пленными.

Второй этап подразумевает окончательную и бессрочную остановку боевых действий в обмен на возвращение оставшихся заложников, а также вывода ЦАХАЛ из анклава. Третий этап предусматривает масштабное восстановление Газы, этот план рассчитан на несколько лет, в ходе него продолжатся поиски останков израильских заложников для последующего возвращения их на родину.

Резолюция призывает все страны, входящие в ООН, поддерживать выполнение соглашения и подтверждает приверженность урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной на основе мирного сосуществования двух государств.

Ранее ИА Регнум сообщало, что страны — члены «Исламской восьмёрки» (D-8) призвали к прекращению огня в секторе Газа без предварительных условий.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем. Российский министр подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня в секторе Газа для оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся.

23 мая президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа указали на необходимость деэскалации в зоне палестино-израильского конфликта.

Путин 13 октября заявил, что целью переговоров между Израилем и Палестиной должна стать реализация принятой ООН «формулы двух государств», которая предполагает создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Глава государства также отметил, что Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой и отвечает на неё тоже достаточно жестокими методами. Путин добавил, что, несмотря на ожесточение с обеих сторон, нужно думать о гражданском населении. Кроме того, он сравнил блокаду сектора Газа с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и назвал такие действия неприемлемыми.