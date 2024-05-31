Вашингтон, 1 июня, 2024, 01:36 — ИА Регнум. Три этапа урегулирования палестино-израильского конфликта прописаны в сделке, которую предложил Израиль радикальному движению ХАМАС. Об этом заявил президент США Джо Байден 31 мая в ходе речи, посвященной ситуации на Ближнем Востоке, сообщается на сайте американской администрации.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава Белого дома отметил, что власти еврейского государства уже передали свои предложения другой стороне через представителей Катара. Он подробно раскрыл, что предполагает первый этап урегулирования.

Указанная стадия урегулирования должна продлиться шесть недель. Она подразумевает полное прекращение огня и вывод армии Израиля из всех районов сектора Газа.

Кроме того, первый этап содержит условие об освобождении радикалами некоторого числа заложников, включая женщин, стариков и раненых в обмен на выпуск из израильских тюрем сотен палестинцев. Также планируется нарастить объемы доставки гуманитарной помощи в Газу до 600 грузовиков ежедневно.

По словам Байдена, во время шестинедельного перемирия стороны должны обсудить договорённости, которые позволят перейти ко второму этапу сделки. При этом режим прекращения огня будет сохраняться и после истечения шести недель, пока Израиль и ХАМАС не придут к согласию.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля телеканал CNN сообщил, что Египет, выступающий посредником в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС, направил палестинской стороне новое предложение о временном прекращении огня в секторе Газа. Оно предусматривало также освобождение до 33 заложников, удерживаемых радикалами. Предложение составили при содействии Израиля, который при этом не согласился с окончательной версией документа.

В начале мая газета The Wall Street Journal написала, что лидер ХАМАС Яхья Синвар отверг сделку о прекращении огня с Израилем, поскольку она не включала план завершения боевых действий в Газе с дальнейшим существованием палестинского движения. Кроме того, он потребовал от израильской стороны освободить тысячи палестинских заключённых в обмен на израильских заложников.