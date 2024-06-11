Москва, 11 июня, 2024, 21:05 — ИА Регнум. Открытие отделения посольства России в Баня-Луке продолжит укреплять партнёрские связи между РФ и Республикой Сербской. Об этом говорится в сообщении российского МИД, опубликованном 11 июня.

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«Работа отделения посольства России будет способствовать дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Сербской, укреплению уз дружбы между народами двух стран», — указано в заявлении.

Отмечается, что новая дипмиссия открыта по распоряжению правительства России с предварительного согласия президиума Боснии и Герцеговины.

В МИД подчеркнули, что партнёрские связи между Россией и Республикой Сербской, основанные на взаимном уважении и близости подходов к международным вопросам, переживают значительный подъём.

В городе Баня-Лука 11 июня состоялась церемония открытия отделения российского посольства. В мероприятии участвовали президент Республики Сербской Милорад Додик, члены Совета министров Боснии и Герцеговины, иерархи Сербской православной церкви, посол РФ в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов. С видеопосланием обратился глава МИД России Сергей Лавров.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин провёл встречу с Милорадом Додиком 6 июня. Во время приветственного слова российский лидер отметил восстановительный рост товарооборота между странами. Путин заверил, что Россия сохраняет неизменной свою позицию по Дейтонским соглашениям и будет способствовать улучшению ситуации на Балканах.

Предыдущая встреча лидеров России и Республики Сербской состоялась в феврале в Казани. Путин вручил Додику орден Александра Невского. После переговоров Додик отпраздновал получение награды и опубликовал в социальных сетях видеозапись с банкета.

Также Додик заявлял, что референдум о независимости Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, состоится. По его словам, подготовка к референдуму и его согласование требует времени. Дальнейшее же пребывание Республики Сербской в составе БиГ он назвал «синонимом потери времени и возможностей».