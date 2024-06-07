Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Референдум о независимости Республики Сербской (РС), входящей в состав Боснии и Герцеговины (БиГ), состоится, даты будут определены позже. Об этом заявил президент РС Милорад Додик.

Nedim Grabovica/Global Look Press Президент Республики Сербской Милорад Додик

«Существует решение об отделении, но конкретный день ещё не назначен. Необходимо провести много исследований, завершить анализ. Мы бы хотели уже сейчас, но помимо нас есть ещё две стороны в этом вопросе», — сказал он журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, подготовка к референдуму и его согласование «требует времени». Дальнейшее же пребывание Республики Сербской в составе БиГ он назвал «синонимом потери времени и возможностей», призвав «как можно скорее осуществить то, что мы хотим».

Как передавало ИА Регнум, 23 мая Додик заявил, что в течение 30 дней Республика Сербская представит проект мирного разделения Боснии и Герцеговины. Сербский народ больше не может жить в Боснии и Герцеговине в её нынешнем виде, добавил он.

За последний год сербский энтитет в составе Боснии и Герцеговины столкнулся с беспрецедентным давлением из-за отказа вводить антироссийские санкции, отдавать свои полномочия Сараево и вступать в НАТО, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Богдан Киш. Это подталкивает Додика и его окружение к серьёзным действиям, которые не по нраву коллективному Западу, но приближают Республику Сербскую к историческому решению, подчеркнул эксперт.

Ранее Додик заявлял, что в 2024 году в Республике Сербской может открыться консульство России. Он подчеркнул, что и Москва, и Баня-Лука уже приняли решения о создании такой дипломатической миссии.

Президент России Владимир Путин 21 февраля провёл встречу с Милорадом Додиком в Казани. Путин вручил ему орден Александра Невского. После переговоров Додик отпраздновал получение награды и опубликовал в социальных сетях видеозапись с банкета.