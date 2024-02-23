Сараево, 23 февраля, 2024, 05:09 — ИА Регнум. Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорад Додик отпраздновал получение ордена Александра Невского от президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил 22 февраля на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Medija centar Beograd Милорад Додик

Политик опубликовал видеоролик, на котором он опускает награду в стакан с напитком, а затем, перекрестившись, выпивает содержимое.

Российский лидер вручил награду Додику в Казани 21 февраля. При этом указ о награждении главы Республики Сербской Путин подписал ещё в июне 2023 года.

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Как сообщало ИА Регнум, 26 октября Милорад Додик заявил, что антироссийские санкции и попытка расширения НАТО нанесли странам ЕС больший ущерб, чем России. Глава республики подчеркнул, что Запад допустил ошибку в расчётах.

16 февраля Додик предупредил, что Республика Сербская не согласится вступить в Североатлантический альянс, поскольку такой шаг лишил бы республику человечности.