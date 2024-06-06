Путин провёл встречу с президентом Республики Сербской Додиком
Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с коллегой из Республики Сербской Милорадом Додиком, сообщила 6 июня пресс-служба Кремля в своём Telegram-канале.
Во время приветственного слова российский лидер отметил восстановительный рост товарооборота между странами. Путин заверил, что Россия сохраняет неизменной свою позицию по Дейтонским соглашениям и будет способствовать улучшению ситуации на Балканах.
Также российский лидер признался, что очень рад участию Додика в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он поблагодарил президента Республики Сербская за его действия в духовной сфере, а также в сфере поддержки связей по линии министерства иностранных дел.
Как передавало ИА Регнум, предыдущая встреча лидеров России и Республики Сербской состоялась в феврале в Казани. Путин вручил Додику орден Александра Невского. После переговоров Додик отпраздновал получение награды и опубликовал в социальных сетях видеозапись с банкета.
Ранее Додик заявлял, что в 2024 году в Республике Сербской может открыться консульство России. Он подчеркнул, что и Москва, и Баня-Лука уже приняли решения о создании такой дипломатической миссии.