Хельсинки, 11 июня, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Власти Финляндии решили рассмотреть возможность экспроприации, изъятия, недвижимости россиян, сообщило 11 июня агентство Bloomberg.

Andrey Rudakov / Global Look Press

«Мы рассматриваем как потенциальную угрозу безопасности то, что российские и другие иностранные владельцы недвижимости, землевладельцы находятся в непосредственной близости от объектов критической инфраструктуры», — заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Он добавил, что в стране провели полную картографию владений россиян.

В этой связи власти намерены разработать меры, позволяющего государству вмешиваться в сделки с недвижимостью до их заключения. Помимо этого, Финляндия разрабатывает проект полного запрета на покупку недвижимости для граждан стран, которые, по мнению финских властей, нарушили территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и могут угрожать безопасности Финляндии.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года власти Финляндия закрыли все автотранспортные контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Власти Финляндии объяснили это решение увеличившимся в страну притоком мигрантов с Ближнего Востока.

Финляндия в ноябре 2023 года расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией. Соглашение стороны заключили в Хельсинки 13 апреля 2012 года.

Комментируя решения финских властей, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Финляндия сама себя отгородила от мира.

МИД Финляндии запросил у российского посольства разъяснения по ситуации с российским самолётом, якобы нарушившим 10 июня воздушное пространство страны. Как сообщило финское министерство обороны, предполагаемый инцидент произошёл в Финском заливе. По их данным российский самолёт якобы находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут.