Хельсинки, 30 ноября, 2023, 01:49 — ИА Регнум. Власти Финляндии приняли решение о закрытии всех автотранспортных контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией сроком на две недели. Об этом в среду, 29 ноября, сообщили в пресс-службе правительства страны.

Alexey Ivanov Граница России и Финляндии

«Правительство Финляндии приняло решение о закрытии пункта «Райя-Йоосеппи» в ночь со среды на четверг, то есть с 30 ноября 2023 года», — говорится в заявлении.

Отмечается, что все пункты пропуска на сухопутной границе Финляндии и России будут закрыты до 13 декабря 2023 года включительно.

КПП «Райя-Йоосеппи», расположенный в Арктике, с 24 ноября оставался единственным работающим пропускным пунктом на границе двух государств. В период с 18 ноября были закрыты семь КПП: Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра, Ниирала, Куусамо, Салла и Вартиус.

Соответствующее решение о закрытии пропускных пунктов на границе с Россией власти Финляндии обосновали неконтролируемым прибытием иммигрантов.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в беседе с журналистами заявил о готовности закрыть все КПП на границе с Россией. По его словам, в правительственную программу также включили законопроект о пограничных процедурах, поскольку обновлённый в прошлом году закон хоть и действует, но вернуть людей в Россию будет сложно.