Хельсинки, 30 ноября, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией, следует из постановления правительства республики. Решение вступит в силу 24 января 2024 года.

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Соглашение стороны заключили в Хельсинки 13 апреля 2012 года. Согласно документу, любая из сторон может денонсировать соглашение, направив письменное уведомление по дипломатическим каналам.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин 20 октября подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. МИД России 25 октября уведомил об этом посольство Финляндии.

Как сообщало ИА Регнум, в Финляндии 18 ноября сроком на три месяца закрыли четыре КПП на финско-российской границе. Власти Финляндии объяснили это решение увеличившимся в страну притоком мигрантов с Ближнего Востока.

Комментируя решения финских властей, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Финляндия сама себя отгородила от мира.

Позднее Финляндия закрыла до 13 декабря 2023 года все автотранспортные контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Один грузовой железнодорожный пункт пропуска Вайниккала продолжает функционировать на границе двух стран. 30 ноября финские пограничники поставили двойные заграждения на границе с Россией.