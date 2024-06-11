Брюссель, 11 июня, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Не все страны — участницы Европейского союза считают Россию «экзистенциальной угрозой». Об этом 11 июня заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе выступления на ежегодной аналитической конференции по вопросам безопасности в Брюсселе.

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

«Сейчас все понимают, что Россия — это экзистенциальная угроза. То есть, нет, не все. Некоторые говорят, что Россия не является угрозой для них», — сказал он.

Боррель также высказал мнение, что ЕС из основанного на интересах общей экономики объединения превращается в союз на основе общности интересов в сфере безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня Боррель бездоказательно обвинил Россию в якобы попытке оказать влияние на внутреннюю ситуацию в ЕС. Глава евродипломатии также пожаловался на то, что вместе с другими политиками Европы якобы становится объектом для информационных атак.

В начале мая Боррель также призвал ЕС вооружаться, чтобы обеспечивать собственную безопасность и говорить с Россией и Китаем с позиции силы. При этом он признал, что в сообществе остаются страны, продолжающие считать Россию другом и отказывающиеся называть её «экзистенциальной угрозой».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Россия никому не угрожает в Европе и рассчитывает на такое же отношение к себе.

Президент Владимир Путин 28 марта назвал чушью и бредом звучавшие на Западе заявления о якобы имеющихся у России планах после окончания конфликта на Украине напасть на Европу. Глава государства подчеркнул, что таким образом западные политики запугивают собственное население для оправдания роста расходов на военные нужды.