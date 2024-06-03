Брюссель, 3 июня, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель бездоказательно обвинил Россию в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС. Об этом говорится в его статье, размещённой на сайте европейского внешнеполитической службы.

OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

«Европейские избиратели 6–9 июня будут выбирать новый состав Европарламента. Мы должны защитить наши демократические процессы от иностранного вмешательства», — пишет он.

По его словам, попытки такого вмешательства участились, «особенно со стороны России». Он также пожаловался, что сам становится целью информационных атак наряду с другими европейскими политиками.

Как передавало ИА Регнум, директор национальной разведки США Аврил Хайнс заявила, что американские спецслужбы рассматривают Россию как самую активную внешнюю «угрозу» для американских выборов. Она утверждала, что в списке таких угроз также находятся Китай и Иран. По её словам, число внешних сил, которые якобы хотят вмешаться в выборы в США, растёт. При этом глава нацразведки не привела никаких доказательств в рамках обвинений против Москвы.

Посол по особым поручениям, заместитель главы комиссии МИД по выборам Геннадий Аскальдович 17 марта заявил, что со стороны всех недружественных России стран, включая США и Германию, наблюдались попытки вмешательства в выборы российского президента.

В начале мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ не хочет, чтобы другие страны вмешивались в её избирательные процессы и предпочтения её граждан.