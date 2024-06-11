* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 11 июня, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова попросила сотрудников Следственного комитета проверить публичные высказывания актрисы Яны Трояновой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в отношении российских детей.

Кадр из видео

В Telegram-канале депутат привела в пример фрагмент видео, в котором Троянова оправдывала призывы к убийству русских, включая детей.

«Обращаемся в Следственный Комитет России с просьбой проверить эти публичные высказывания в отношении наших детей», — написала Кузнецова.

Она добавила, что особенно страшно слышать подобные высказывания от женщины.

Ранее оправдать убийство русских пытались и другие известные россияне. Как сообщало ИА Регнум, писатель Дмитрий Быков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), запись которого они выложили в Сеть 11 декабря 2023 года, думая, что разговаривает с главой офиса главы киевского режима Андреем Ермаком, заявил, что не имеет претензий к ВСУ из-за убийств русских.

18 декабря 2023 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Георгий Чхартишвили, внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). 13 декабря он стал участником очередного розыгрыша российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). Писатель признался, что разделяет националистический тезис «хороший русский — мёртвый русский» и не осуждает атаки украинских беспилотников на российские города.