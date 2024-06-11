Москва, 11 июня, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 11 июня с журналистами переадресовал Министерству обороны вопрос о том, являются ли электросети Украины законной военной целью.

РИА Новости / Алексей Майшев

«Это нужно спрашивать у наших военных, но, безусловно, в конкретных случаях это имеет отношение к военной инфраструктуре», — сказал он.

Песков вновь подчеркнул, что для получения предметного ответа этот вопрос необходимо задавать военному ведомству.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин в апреле заявил, что удары российских войск по энергообъектам на Украине стали вынужденным ответом на аналогичные действия киевского режима. Он также подчеркнул, что ВС России специально не обстреливали инфраструктуру зимой, чтобы не лишать энергоснабжения социальные учреждения в холодное время.

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в конце мая заявил, что Украина после атак российской армии лишилась примерно 90% мощностей тепловых электростанций. По его словам, страна потеряла 8 тыс. мегаватт электроэнергии.

Глава энергетической национальной компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий 7 июня заявил, что для восстановления на Украине повреждённых электростанций потребуется не менее $15 млрд. На тепловых электростанциях мощность упала до исторического минимума, отметил он.