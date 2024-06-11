Нижний Новгород, 11 июня, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Текст нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном полностью согласовали. Об этом 11 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде.

Majid Saeedi / Global Look Press

«Что касается работы над государственным договором о сотрудничестве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, да, пока он ещё не может быть подписан, хотя текст целиком согласован», — сказал он.

Министр добавил, что для подписания договора требуется выполнить несколько процедурных моментов.

Как передавало ИА Регнум, 11 июня директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил о приостановке работы над договором о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном. Он отметил, что работу по заключению договора завершат, после чего лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания документа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 11 июня заявил, что Россия продолжит работу по сотрудничеству с Ираном. Он сообщил, что график подготовки всеобъемлющего договора сместился из-за предстоящих в Тегеране выборов.