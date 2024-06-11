Киев, 11 июня, 2024, 15:13 — ИА Регнум. На Украине уничтожены порядка 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский на конференции по восстановлению страны в Берлине.

РИА Новости/Сергей Мальгавко

«В результате ударов по инфраструктуре уничтожено уже девять гигаватт мощностей. Притом что пик потребления энергии в Украине прошлой зимой был 18 гигаватт. Итак, половины теперь нет», — заявил он.

Зеленский добавил, что также уничтожены 80 процентов тепловой генерации Украины и треть гидрогенерации.

По словам лидера киевского режима, у правительства есть план, как в 2024 году построить в стране до 1 ГВт газовой генерации, а в ближайшие годы — еще 4 ГВт. Однако Украине требуются кредиты и инвестиций союзников для оперативного восстановления поврежденных объектов энергетики, отметил Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, украинский энергохолдинг ДТЭК потерял около 86% генерирующих мощностей. Об этом стало известно 7 июня. В этот же день газета The Washington Post заявила об ухудшении ситуации с отключением электроэнергии в Киеве. В статье отмечалось, что, несмотря на значительную выработку электроэнергии с помощью АЭС, без дополнительных мощностей энергосистема Украины сталкивается с дисбалансом и дефицитом.

1 июня глава назначенной киевским режимом администрации Запорожской области Иван Фёдоров сообщил о критическом состоянии ДнепроГЭС, которая повреждена с конца марта. По его словам, на восстановление станции потребуется не один год.

Глава энергетической национальной компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий 6 июня заявил, что Украине потребуется не менее $1,5 млрд для восстановления электростанций. Руководитель корпорации отметил, что повреждено либо уничтожено около половины всех доступных мощностей по производству электроэнергии. На тепловых станциях мощность снизилась до исторически рекордного минимума, а на ГЭС масштаб повреждений — глобальный. По словам Кудрицкого, на территории Украины практически не осталось ни одной гидроэлектростанции без повреждений.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 11 апреля подчёркивал, что удары российских Вооружённых сил по объектам энергетики Украины являются ответом на обстрелы со стороны ВСУ. При этом Путин отметил, что Россия воздерживалась от такого ответа в зимний период из гуманитарных соображений. После серии ударов по российским энергообъектам Москва была всё же вынуждена ответить, добавил он.