Вашингтон, 7 июня, 2024, 14:44 — ИА Регнум. В результате ударов ВС России по объектам энергетической инфраструктуры ситуация с отключением электричества в Киеве ухудшилась. Об этом пишет газета The Washington Post.

ТАСС/ Валерий Шарифулин

«Отключения начались в понедельник и только усиливались в течение недели, погружая большую часть столицы Украины во тьму, за исключением нескольких часов каждый день. В некоторых частях города отключают даже светофоры, а ночью целые улицы оказывалась в темноте», — говорится в публикации.

Вместе с тем в статье указывается, что, несмотря на значительную выработку электроэнергии с помощью АЭС, без дополнительных мощностей энергосистема Украины сталкивается с дисбалансом и дефицитом.

Авторы статьи также пишут, что перебои с электричеством разделили Киев на «имущих» и «неимущих», при том что некоторые обеспеченные жители украинской столицы попали в последнюю категорию.

По словам главы украинского энергохолдинга ДТЭК Максима Тимченко, компания потеряла около 86% генерирующих мощностей.

Как передавало ИА Регнум, с 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют ежедневно, иногда на территории всей страны.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 11 апреля подчёркивал, что удары российских Вооружённых сил по объектам энергетики Украины являются ответом на обстрелы со стороны ВСУ. При этом Путин отметил, что Россия воздерживалась от такого ответа в зимний период из гуманитарных соображений. После серии ударов по российским энергообъектам Москва была всё же вынуждена ответить, добавил он.

На Украине не осталось теплоэлектростанции, которая не была бы повреждена или полностью разрушена, сообщил в конце мая член Наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко. Он призвал граждан готовиться к тому, что ограничения потребления электроэнергии надолго станут частью жизни, так как восстановить все генерирующие мощности к зиме невозможно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.