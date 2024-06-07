Киев, 7 июня, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Украинский энергохолдинг ДТЭК потерял около 86% генерирующих мощностей, сообщил глава компании Максим Тимченко в интервью Washington Post.

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«ДТЭК потерял около 86% своих генерирующих мощностей», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, на Украине не осталось теплоэлектростанции, которая не была бы повреждена или полностью разрушена, сообщил в конце мая член Наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко. Он призвал граждан готовиться к тому, что ограничения потребления электроэнергии надолго станут частью жизни, так как восстановить все генерирующие мощности к зиме невозможно.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 11 апреля подчёркивал, что удары российских Вооружённых сил по объектам энергетики Украины являются ответом на обстрелы со стороны ВСУ. При этом Путин отметил, что Россия воздерживалась от такого ответа в зимний период из гуманитарных соображений. После серии ударов по российским энергообъектам Москва была всё же вынуждена ответить, добавил он.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют ежедневно, иногда на территории всей страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.