Москва, 30 мая, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что предпочёл бы выиграть ещё один Кубок Стэнли вместо того, чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

Сергей Бобылев / ТАСС

Выступая в эфире YouTube-шоу «Это хоккей, брат», Овечкин на вопрос, что лучше: побить рекорд Гретцки или снова выиграть Кубок Стэнли — ответил, что лучше взять трофей.

«А лучше сделать всё: и побить, и выиграть», — добавил он.

В 2018 году Овечкин в составе «Вашингтона» стал обладателем Кубка Стэнли.

Сейчас 38-летний хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На его счету 853 шайбы в регулярных чемпионатах. Рекордсменом является Гретцки, у которого 894 гола.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Овечкин заявил, что стабильность и хорошее здоровье помогли ему побить рекорд НХЛ по числу сезонов с 30 заброшенными шайбами. Он в 18-й раз преодолел эту отметку и превзошёл канадского форварда Майка Гарднера, в активе которого 17 сезонов с 30 голами.