Санрайз, США, 2 июня, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба «Флорида Пантерз» Владимир Тарасенко забил решающий гол в шестом матче серии полуфинала Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Нью-Йорк Рейнджерс».

Lynne Sladky/AP/TASS Нападающий клуба «Флорида Пантерз» Владимир Тарасенко

Встреча прошла на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе и закончилась победой хозеяв со счётом 2:1.

В составе «Пантерз» шайбами отметились Сэм Беннетт (19-я минута) и Тарасенко (50-я). Автором единственного гола «Рейнджерс» стал российский форвард Артемий Панарин (59-я, при игре 6 × 5).

В результате этого счёт в полуфинальной серии плей-офф НХЛ до четырёх побед стал 4:2 в пользу «Флориды» и команда во втором сезоне подряд вышла в финал Кубка Стэнли. В финальной серии «Пантерз» сыграют с победителем серии между «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз», в которой пока со счётом 3:2 лидирует канадский клуб.

Как сообщало ИА Регнум, накануне «Даллас» проиграл «Эдмонтону» в пятом матче финальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ со счётом 3:1. Шестой матч серии пройдёт в ночь на 3 июня в Эдмонтоне.

«Флорида» 29 мая обыграла в овертайме «Рейнджерс» в четвёртом матче серии полуфинала Кубка Стэнли. Таким образом российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский одержал 39-ю победу в плей-офф НХЛ.