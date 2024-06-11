Черкесск, 11 июня, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали группу высокопоставленных чиновников и правоохранителей в Карачаево-Черкесии по делу о хищении средств из бюджета. Об этом 11 июня сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Пресс-служба УФСБ РФ по Алтайскому краю/ТАСС

«Задержаны в Карачаево-Черкесской Республике члены организованной группы, состоящей из высокопоставленных представителей власти и правоохранительных органов, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере», — проинформировали в ЦОС.

Силовики установили причастность задержанных к хищению целевых субсидий по государственной программе «Развитие сельского хозяйства КЧР», при этом общий ущерб от этих действий составил порядка 60 млн рублей.

В ведомстве добавили, что в отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). У них также изъяли вещественные доказательства их противоправной деятельности. В данный момент следствие выявляет другие возможные эпизоды преступной деятельности задержанных.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова по делу о взятке. Против экс-чиновника возбудили уголовное дело по части шестой статьи 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере»).

Власова задержали 24 мая и обвинили в получении взятки в размере более 1 млн рублей. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 27 мая подписал распоряжение об увольнении задержанного, до этого Власов подал заявление об увольнении по собственному желанию.