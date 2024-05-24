Краснодар, 24 мая, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Заместителя главы Краснодарского края Сергея Власова задержали по подозрению в получении взятки, размер которой превысил 1 млн рублей. Об этом 24 мая сообщили «Известия» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Власов задержан по подозрению во взятке. Сумма взятки — более миллиона рублей», — заявил источник.

Другие подробности им не приводились.

Сергей Власов с апреля 2020 года работал в главном управлении строительства Краснодарского края, которое возглавил в декабре 2021 года. С марта 2022 года он руководил департаментом строительства Краснодарского края, а в декабре 2022 года его назначили на должность вице-губернатора.

На своём посту Власов курировал работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, государственной жилищной инспекции, а также министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая суд в Москве отправил под арест заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. До этого в здании правительства Алтайского края прошли обыски.

Кибардину инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»). Он проведёт под стражей до 15 июля 2024 года.