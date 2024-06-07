Москва, 7 июня, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и постановил арестовать экс-заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова, обвиняемого в получении взятки, сообщила 7 июня пресс-службе суда столичных судов общей юрисдикции.

Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Власова Сергея Александровича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что против Власова возбудили дело по части шестой статьи 290 УК, предусматривающей получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он на посту замглавы губернатора получил вознаграждение за согласие не принимать меры в связи выявлением противоправной деятельности подчинённого.

Как сообщало ИА Регнум, о задержании Власова стало известно 24 мая. Его обвиняют в получении взятке в размере более 1 млн рублей. Он в апреле 2020 года начал работать в главном управлении строительства кубанского региона, а декабре 2021 года возглавил его. В марте 2022 года чиновник возглавил краевой департамент, а в декабре 2022 года стал вице-губернатором.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 27 мая подписал распоряжение об увольнении Власова. Обвиняемый подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.