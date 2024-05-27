Краснодар, 27 мая, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Задержанный по подозрению в получении взятки Сергей Власов покинул пост вице-губернатора Краснодарского края по собственному желанию. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба администрации главы региона.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Сергей Власов

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В пресс-службе добавили, что Власов с апреля 2020 года работал в главном управлении строительства Краснодарского края, а в декабре 2021 года возглавил ведомство. С марта 2022 года он возглавлял региональный департамент строительства.

С 1 декабря 2022 года Власов занимал пост вице-губернатора, курировал работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, государственной жилищной инспекции, а также региональное министерство ГО и ЧС.

Как передавало ИА Регнум, Власова задержали 24 мая по подозрению в получении взятки. Позднее стало известно, что сумма полученной им взятки могла превышать 1 млн рублей.