Нижний Новгород, 10 июня, 2024, 21:56 — ИА Регнум. Нападающий нижегородской хоккейной команды «Заречье» Роман Зырянов погиб в возрасте 18 лет, сообщила 10 июня пресс-служба Нижегородской областной федерации хоккея.

Нижегородская областная федерация хоккея Хоккеист Роман Зырянов

«Сегодня стало известно о трагической гибели хоккеиста команды Заречье, лучшего нападающего прошедшего студенческого чемпионата, умного и талантливого парня Романа Зырянова», — говорится в сообщении.

Федерация выразила соболезнование его родным и близким. Причину гибели не назвали.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая в возрасте 43 лет погиб в ДТП чемпион России по триатлону Игорь Сысоев. Авария произошла в Краснодарском крае, электромобиль со спортсменом за рулём выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В машине также была пассажирка, её госпитализировали.

9 июня стало известно о смерти российского гроссмейстера Сергея Бешукова. Ему было 53 года. Шахматист умер после длительной болезни.