Москва, 9 июня, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Сергей Бешуков скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщила Федерация шахмат России (ФШР) на своём сайте.

Уточняется, что Бешуков умер из-за продолжительной болезни.

«Сергей Бешуков был энергичным организатором шахматных соревнований и внёс большой вклад в развитие шахмат в Краснодарском крае и Южном федеральном округе в целом», — сказано в сообщении федерации.

Вместе с тем федерация выразила искренние соболезнования родным и близким гроссмейстера.

Бешуков стал международным гроссмейстером в 1994 году. За свою карьеру Бешуков становился победителем и призёром ряда российских международных турниров. В 2017 он стал спортивным судьёй Всероссийской категории по шахматам, в 2018 году — организатором Международной шахматной федерации (FIDE), а в 2019 — арбитром федерации.