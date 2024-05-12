Москва, 12 мая, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Чемпион России по триатлону, участник двух Олимпиад Игорь Сысоев погиб 12 мая в возрасте 43 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации триатлона России.

Михаил Фомичев/РИА Новости Игорь Сысоев

«Память о человеке, посвятившем свою жизнь триатлону, навсегда останется в наших сердцах», — говорится в некрологе.

Сысоев получил смертельные травмы в результате ДТП в Темрюкском районе Краснодарского края. Управляя электромобилем Voyah, он выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Sitrak. Спортсмен скончался до приезда скорой, в машине с ним находилась 22-летняя пассажирка. Её госпитализировали с травмами, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Игорь Сысоев родился 5 сентября 1980 года в Ленинграде. В 2000–2009 годах представлял Россию на международной арене в составе национальной сборной, а в период с 2017 по 2020 год занимал пост её главного тренера. Сысоев — мастер спорта международного класса, чемпион России, обладатель Кубка Европы по триатлону, основатель федеральной системы спортивной подготовки ЦиклON.

В 2004 году Сысоев выступил на Олимпиаде в Афинах, а в 2008 году — на Олимпиаде в Пекине, где финишировал соответственно 15-м и девятым.