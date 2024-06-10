Нью-Дели, 10 июня, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран БРИКС поддерживают реформу Организации Объединённых Наций, включая её Совет Безопасности. Об этом говорится в тексте совместного заявления, опубликованного МИД Индии по итогам встречи глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде.

Иван Шилов ИА Регнум

«Министры заявили о поддержке всеобъемлющей реформы ООН, включая её Совет Безопасности, с целью сделать его более демократичным, представительным, эффективным и действенным», — сказано в документе.

Отмечается, что также следует увеличить представительство развивающихся стран в Совбезе, чтобы он мог адекватно реагировать на существующие вызовы и поддерживать законные устремления государств Африки, Азии и Латинской Америки.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представители стран Запада «заполонили» секретариаты международных организаций, включая ООН, для продвижения повестки, выгодной только им. Он отметил, что это нужно исправлять посредством реформ. Лавров добавил, что провести реформы будет сложно, так как люди уже «приросли» к своим рабочим местам, и у них уже сложилась некая «корпоративная солидарность».

В апреле США сорвали участие представителя российской делегации в заседании Комитета по информации Генассамблеи ООН. Как отметил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, США систематически злоупотребляет положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру организации.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия неизменно выступала и выступает в поддержку процесса реформы Совбеза ООН. Она напомнила, что на эту тему с 2009 года ведётся скрупулёзный переговорный процесс, нацеленный на выработку компромиссного решения, которое будет пользоваться максимально широкой поддержкой, в идеале — консенсусом. Российская сторона совместно с единомышленниками активно над этим работает, добавила она.