Москва, 27 апреля, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Заявление постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, что Россия и Китай якобы являются противниками реформы Совета Безопасности всемирной организации, является откровенной дезинформацией, заявила 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой приводится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

По её словам, Россия неизменно выступала и выступает в поддержку процесса реформы СБ ООН. Захарова напомнила, что на тему реформы СБ с 2009 года ведётся скрупулёзный переговорный процесс, нацеленный на выработку компромиссного решения, которое будет пользоваться максимально широкой поддержкой, в идеале — консенсусом. Российская сторона совместно с единомышленниками активно над этим работает, добавила она.

В частности, Москва настаивает на расширение Совета Безопасности ООН за счёт развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. По словам дипломата, Россия, как и большинство стран — членов организации, выступает в пользу исправления исторической несправедливости в отношении Африки, представленность которой в Совете Безопасности ООН не соответствует ни общему числу государств континента, ни их современной роли в международных делах.

Западные же страны, добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, напротив, существенно перепредставлены в СБ ООН. Она считает, что увеличение их числа никак не способствует укреплению многосторонних основ, закреплённых в уставе организации.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля в Совете Безопасности ООН Россия наложила вето на подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе. Документ состоял из восьми пунктов, в одном из них содержался запрет на разработку ядерного оружия, созданного для вывода на орбиту, установку такого оружия на небесных телах и размещение в космическом пространстве каким-либо иным образом.

При голосовании резолюцию поддержали 13 из 15 стран, Китай воздержался.

Захарова отмечала ранее, что Россия вынужденно заблокировала проект резолюции Совбеза ООН о запрете размещения вооружений в космосе, предложенный США и Японией, из-за отказа принять поправки, инициированные Москвой и Пекином, а также по причине попыток Вашингтона через резолюцию создать новые обязательства в указанной сфере.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия намерена внести свой проект резолюции в СБ против размещения оружия в космосе. Проект российской резолюции будет всеобъемлющим, нацеленным на искренний запрет гонки вооружений в космическом пространстве — не посредством проводимых США процедурных манёвров, а посредством реального наполнения, уточнил он.