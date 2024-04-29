Нью-Йорк, США, 30 апреля, 2024, 00:56 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки сорвали участие представителя российской делегации в заседании Комитета по информации Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. Об этом в ходе заседания 29 апреля заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Un.org Дмитрий Полянский

«Американская сторона продолжает систематически злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН. Было сорвано участие в работе 46-й сессии Комитета по информации ГА ООН представителя российской делегации из-за невыдачи ему визы», — указал Полянский.

При этом он подчеркнул, что все необходимые для получения визы документы были поданы своевременно, а решение США сорвать участие российского делегата не только является грубым нарушением обязательств американской стороны, но и показывает истинное отношение Вашингтона к вопросам защиты свободы информации и плюрализма СМИ.

По словам Полянского, Россия рассчитывает, что секретариат ООН и руководство профильных структур всемирной организации обозначат неприемлемость таких ситуаций и приложат необходимые усилия для недопущения подобного в будущем.

Как передавало ИА Регнум, в январе США не предоставили визу главе российской делегации — специальному представителю президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артуру Люкманову для участия в сессии спецкомитета ООН по разработке конвенции о борьбе с использованием информационных технологий в преступных целях. В апреле 2023 года США также не выдали визы российским журналистам из состава делегации министра иностранных дел Сергея Лаврова для участия на мероприятиях Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Позднее замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что визы всё же были получены.

В октябре 2023 года представитель российской делегации Константин Воронцов на заседании первого комитета Генассамблеи ООН потребовал немедленного запуска арбитражного процесса в отношении США, препятствующих участию делегатов РФ в мероприятиях ООН.