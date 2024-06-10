Москва, 10 июня, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Компанию «Яндекс. Такси», которая запретила использовать флаг России в салоне автомобиля, мотивируя это «запретом за политическую рекламу», попросили проверить на соблюдение российского законодательства. С такой просьбой 10 июня депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова обратилась к генеральному прокурору Игорю Краснову.

Дарья Драй ИА Регнум

«Написала запрос Генеральному прокурору РФ с просьбой проверить компанию на соблюдение российского законодательства», — сообщила депутат в Telegram-канале, сопроводив публикацию соответствующим документом.

Филатова обратила внимание, что 14 мая 2024 года одному из водителей, работающему в «Яндекс. Такси», поддержка агрегатора запретила использовать в салоне флаг России, объяснив это тем, что флаг не входит в список разрешённых предметов для демонстрации в автомобилях.

Депутат отметила, что флаг России относится к государственной символике и охраняется законом. Она также обратила внимание на то, что рекламная политика компании запрещает политическую рекламу, среди которой, в частности размещение изображений государственной или региональной символики, как действующей, так и исторической.

Фролова попросила генерального прокурора обратить внимание, что демонстрация государственных символов России рекламой не является, а запрет на их демонстрацию не только нарушает федеральное законодательство, но и вызывает вопросы в части умаления права граждан на уважение атрибутов своей страны. Депутат также напомнила слова президента, который неоднократно заявлял, что все символы России требуют уважения со стороны граждан, общественных сил, представителей власти.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года генеральная прокуратура России провела проверку компании Wildberries, организованную по поручению главы ведомства Игоря Краснова. Надзорное ведомство дало правовую оценку применяемым компании правилам пользования торговой онлайн-площадкой. Во время проведения проверки компания изменила около 20 положений, регламентирующих отношения маркетплейса с продавцами и покупателями.