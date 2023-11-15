Москва, 15 ноября, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России закончила проверку компании Wildberries, организованную по поручению руководителя ведомства Игоря Краснова. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В рамках проверки, организованной по поручению генерального прокурора Игоря Краснова, дана правовая оценка применяемым ООО «Вайлдберриз» правилам пользования торговой онлайн-площадкой», — говорится в сообщении.

Во время проведения проверки компания изменила порядка 20 положений, которые регламентируют отношения маркетплейса с продавцами и покупателями, отмечается в публикации.

В частности, «Вайлдберриз» исключила обязанность покупателя проверять качество во время получения товара, срок доставки можно продлевать только по согласованию с клиентом, у потребителя теперь есть право отказа от продукции, включая технически сложные устройства, сократился срок рассмотрения претензии о замене товара.

При этом возможность компенсации расходов маркетплейсу за возврат товара надлежащего качества сохраняется только при низкой доле выкупа покупателем товара, при значительных расстояниях для транспортировки и из-за особенности товаров (крупногабаритные, хрупкие, невостребованные у населения и часто подменяемые недобросовестными клиентами в пунктах выдачи).

«Неукоснительное соблюдение прав потребителей в сфере дистанционной торговли находится на контроле в Генеральной прокуратуре Российской Федерации», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября компания Wildberries в ходе проверки Генпрокуратуры отказалась от комиссии в размере 3% при оплате покупателями за товары картами Visa и Mastercard. Маркетплейс также принял решение вернуть покупателям дополнительно удержанные деньги.

Пресс-служба Генпрокуратуры 2 ноября сообщила, что надзорное ведомство добилось внесения в ГОСТ норм объёмов упаковки для социально значимых продуктов. Теперь желающие заявить о соответствии стандартам производители не могут произвольно фасовать продукцию.

Нововведение распространяется на сливочное и подсолнечное масло, вермишель, сахар, соль, муку, рис, пшено, чёрный чай и ряд других продуктов.