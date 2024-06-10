Москва, 10 июня, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова представила президенту России Владимиру Путину доклад о своей деятельности за 2023 год, сообщила 10 июня пресс-служба омбудсмена.

Александр Казаков / РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Москалькова во время встречи с президентом сообщила о главных вопросах защиты прав, которые волнуют россиян. В 2023 году к омбудсмену поступило 93 721 обращение (74 204 письменных и 19 517 устных). Для сравнения в 2022 году их было 79 420. Самая большая часть касалась помощи участникам спецоперации и членам их семей, затем следует защита прав участников уголовного процесса, а также обеспечение прав граждан в социальной сфере.

«Очень важно, чтобы люди, конечно, получали поддержку от нашего института», — заявила омбудсмен.

По её словам, сегодня всё больше появляется гуманитарных обращений. Как пояснила Москалькова, они не связаны с тем, что должностные лица или органы нарушили закон. Люди обращаются за помощью в силу особой ситуации, в том числе, это эвакуированные, которые остаются в пунктах временного размещения. В общем количестве письменных обращений — 2 138 коллективные, за которыми десятки, сотни, а иногда и тысячи судеб, подчеркнула уполномоченный по правам человека.

На личных приёмах, которых в 2023 году было более 3,5 тыс., Москалькова и сотрудники рабочего аппарата приняли 11 039 россиян и провели более ста коллективных приёмов. В течение года сотрудники аппарата выезжали в регионы, чтобы на месте решить проблемы людей. В 28 регионах представители омбудсмена провели 272 личных приёма, в ходе которых к ним обратились 6 827 человек.

Правозащитник на встрече с Путин заявила, что самое главное — это умение сопереживать, выйти на прямой контакт и объяснить людям, что делается для того, чтобы ту или иную ситуацию разрешить.

Говоря о традиционных направлениях работы, она отметила большое количество жалоб, связанных с отказами в возбуждении уголовного дела, с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу, условиями содержания в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Вместе с тем, как сообщила федеральный омбудсмен, уменьшилось количество жалоб по социально-экономическим правам. Положительно сказывается реализация нацпроектов и госпрограмм. По словам Москальковой, очень важно отстроить, отточить механизмы и инструментарии правозащиты, которые предоставляет закон.

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Как сообщало 10 июня ИА Регнум, на встрече с президентом Москалькова заявила, что по данным на июнь 2024 года, 52% россиян считают свои права защищенными. Как уточнила уполномоченный, это существенно превышает показатели десятилетней давности. Она также доложила Путину о диалоге с украинским омбудсменом по вопросу военнопленных.

Глава государства на встрече с обмудсменом заявил 10 июня, что условия содержания осуждённых в колониях должны быть нормальными. Президент указал на то, что в этой области ещё много нужно сделать. Люди должны содержаться в человеческих условиях, подчеркнул Путин.