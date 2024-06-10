Москва, 10 июня, 2024, 15:54 — ИА Регнум. С 2025 года минимальный размер оплаты труда в России вырастет на 15% и составит более 22 тыс. рублей, сообщил 10 июня глава правительства Михаил Мишустин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«МРОТ вырастет на 15% и превысит 22 тыс. рублей в месяц, а к 2030 году он составит уже не менее 35 тыс. рублей», — заявил премьер, поручив обеспечить оперативное выполнение поручений президента Владимира Путина по итогам ПМЭФ-2024.

Кроме того, с 1 февраля 2025 года власти возобновят индексацию пенсий работающим гражданам. Мера коснётся 7,8 млн человек, добавил Мишустин.

Глава правительства также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой взять выполнение этих задач под личный контроль. Поправки в законодательство, как уточнил премьер, должны подготовить в кратчайшие сроки.

С 1 января 2024 года правительство проиндексировало на 18% минимальный размер оплаты труда. МРОТ в России составит 19 242 рубля вместо 16 242 рублей.

В ноябре 2023 года Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году. Согласно документу, с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48% (ранее 42%). Как заявил глава государства на пленарном заседании ПМЭФ 7 июня, МРОТ будет завязан на индексацию общего роста зарплат в экономике. В дальнейшем это цифра также будет расти.

Путин в указе «О национальных целях развития России» поручил обеспечить повышение МРОТ. Так к 2030 году минимальный размер оплаты труда должен вырасти вдвое, до 35 тыс. рублей.