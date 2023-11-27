Москва, 27 ноября, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

Таким образом, по сравнению с 2023 годом МРОТ вырастет на 18,5% — с 16 242 рублей.

Кроме того, с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48% (ранее 42%). Принятие закона, как ожидается, поспособствует обеспечению роста заработной платы для примерно 4,8 млн работников. Дополнительные расходы на повышение зарплат работников бюджетной сферы в 2024 году составят: для работников федеральных государственных учреждений (к средствам, заложенным в федеральный бюджет) — 19,7 млрд рублей и работников государственных учреждений субъектов и муниципальных учреждений -126,4 млрд рублей.

Также 27 ноября Путин подписал закон об увеличении в 2024 году размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности, а также стоимости одного пенсионного коэффициента. С 1 января размер стоимости одного пенсионного коэффициента увеличивается с 129,5 до 133,1 рублей, а размер фиксированной выплаты с 7 915,4 до 8 134,9 рублей.

25 октября замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова отмечала, что МРОТ с января будущего года станет выше прожиточного минимума на 14,2%. При этом в ряде регионов минимальный размер зарплаты увеличат на районные коэффициенты.