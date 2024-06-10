Киев, 10 июня, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Глава государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафа Найем подал в отставку после того, как киевские власти не включили его в список участников конференции по восстановлению страны, которая должна пройти в Германии. Об этом 10 июня сообщило украинское издание NV.

Петр Сивков/ТАСС Глава государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафа Найем

«Найем написал заявление об увольнении», — проинформировало издание.

Уточняется, что также, по предварительным данным, на этом фоне в отставку подали ключевые сотрудники агентства.

По информации источника, Найем написал заявление об увольнении после скандала с его сорвавшейся поездкой в Берлин. Перед этим агентство Bloomberg сообщило, что он не примет участие в конференции по восстановлению Украины в Германии 11–12 июня из-за внутриполитических разногласий в Киеве.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая глава киевского режима Владимир Зеленский уволил начальника управления государственной охраны Украины Сергея Рудя. Причины увольнения 47-летнего военного не называли.

Офис Зеленского 9 мая разместил на сайте указ об увольнении бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы. Отмечалось, что с поста главкома его отправили в отставку по состоянию здоровья с сохранением права ношения военной формы. Позднее лидер киевского режима назначил Залужного чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании и Северной Ирландии.

Зеленский 1 мая уволил начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илью Витюка. В начале апреля советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил о его желании реформировать правительство, чтобы организовать «максимально эффективный» госаппарат.