Киев, 2 апреля, 2024, 01:12 — ИА Регнум. Реформировать правительство планирует глава киевского режима Владимир Зеленский, чтобы в итоге организовать максимально эффективный государственный аппарат. Об этом 1 апреля заявил советник главы офиса украинского главы Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как пояснил Подоляк, в результате реформы часть ведомств получит другие функциональные обязанности. Следом за сменой руководства в военных структурах планируются перестановки в функциональной вертикали, которая готовит материалы для главы Украины и ответственна за реализацию его инициатив.

Подоляк объяснил кадровые изменения в украинских структурах «перезагрузкой системы» и указал, что в этих решениях нет «какой-то конспирологии», поэтому искать её не стоит. Представитель офиса главы Украины добавил, что в дальнейшем глава киевского режима оценит экономическую и социальную составляющие и внесёт нужные изменения, в том числе включая реформы, касающиеся состава и функций правительства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава киевского режима Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в органах власти.

Незадолго до этого глава киевского режима провёл кадровые перестановки в своём офисе. Так, постов лишились первый помощник Сергей Шефир, советник — уполномоченный президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алёна Вербицкая, а также советник Михаил Радуцкий.

Были уволены уполномоченный президента по вопросам волонтёрской деятельности Наталия Пушкарёва и советники Зеленского Сергей Трофимов и Олег Устименко. С должностей советников президента были сняты Алексей Днепров и Андрей Смирнов, места которых заняли Ирина Мудрая и Елена Ковальская соответственно.